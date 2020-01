21.02.2020

– Die USA melden den ersten fall eines am Corona-Virus erkrankten. Er war am 15. Januar aus Wuhan nach Seattle eingereist, am 16. Januar ins Krankenhaus gekommen. Sein Zustand sei stabil, so die US-Behörden.

Wie gefährlich ist das Virus?

Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sieht die klinischen Verläufe der bestätigten Fälle bisher deutlich milder als beim SARS- oder MERS-Coronavirus. Damals gab es eine "Case Fatality Rate" zwischen 9 und 30 Prozent - das ist die Anzahl der Todesfälle im Verhältnis zur Zahl der Erkrankten. Nach letzten Berichten gibt es (Stand 22. Januar 2020) inzwischen in China 440 bestätigte Fälle von Erkrankungen mit 2019-CoV und neun Todesfälle. Betroffen sind vor allem ältere Menschen und bei den Todesfällen gab es chronische Vorerkrankungen.

Daher sieht das ECDC derzeit ein geringes Risiko für den europäischen Raum. Das Robert- Koch-Institut bestätigt das, auch nach dem ersten Beleg für Mensch-zu-Mensch-Übertragung.

Welche Maßnahmen sind sinnvoll?

Für Ausreisende am Flughafen Wuhan gibt es Temperaturkontrollen, ebenfalls für Einreisende von dort an Flughäfen in mehreren asiatischen Staaten, den USA und Italien. Auch deutsche Flughäfen sind vorbereitet. Offizielle Reisewarnungen etwa der WHO oder des Auswärtigen Amtes gibt es noch nicht.

Für Wuhan-Reisende empfiehlt die WHO generelle Hygiene- und Verhaltensregeln: engen Kontakt zu Menschen mit akuten respiratorischen Infektionen vermeiden; regelmäßiges Händewaschen, vor allem nach direktem Kontakt zu erkrankten Menschen und deren Umgebung; engen Kontakt zu lebenden oder toten Nutz- oder Wildtieren vermeiden.

Auch Fälle in Europa möglich

Das RKI hält aktuell keine weiteren Maßnahmen für Deutschland für notwendig. Auch das Bundesgesundheitsministerium schätzt die Gefahr für Deutschland als gering ein. Allerdings könnte sich das auch schnell ändern. Die WHO geht davon aus, dass wir "in den kommenden Tagen mit mehr Fällen in anderen Teilen Chinas und möglicherweise auch in anderen Ländern rechnen" müssen, so der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation, Tarik Jašarević, am Dienstag in Genf. Ungewöhnlich sei das nicht: "Wenn man die Überwachung ausweitet, ist es auch wahrscheinlich, dass man mehr Fälle entdeckt."