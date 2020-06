Wer einmal den renommierten Booker Prize erringt, braucht sich – so denkt man – um seinen Platz in der Literaturgeschichte nicht zu sorgen. Manchmal jedoch geraten auch so hoch dekorierte Autorinnen und Autoren in Vergessenheit, und manchmal dauert es eine Weile, bis das wieder korrigiert wird.

Mit dem Booker Prize ausgezeichnet

Anita Brookner im Jahr 2005 Bildrechte: imago images / United Archives International Die Engländerin Anita Brookner (1928 – 2016) machte sich als Kunsthistorikerin und Verfasserin von Monografien über Ingres, Watteau oder Jacques-Louis David einen Namen. Anfang der 1980er-Jahre erst wechselte sie in die Belletristik und veröffentlichte über zwanzig Romane, aus denen "Hotel du Lac", 1984 überraschend mit dem Booker Prize ausgezeichnet, herausragt. Nachdem sich bis in die späten 1990er-Jahre mehrere deutsche Verlage ohne großen Erfolg bemühten, Brookner zu etablieren, unternimmt nun der kleine, feine Eisele Verlag einen neuen Anlauf – 2018 mit Brookners Debüt "Ein Start ins Leben" und nun mit "Hotel du Lac", in Dora Winklers Übersetzung von 1986.

"Besserungsaufenthalt" am Genfer See