An jedem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, wird die kleine Stadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern zum Schauplatz eines gespenstischen Rituals. Neonazis marschieren schweigend durch die Straßen. Mit ihrem "Trauermarsch" instrumentalisieren die Rechtsradikalen die Erinnerung an eine Tragödie, die sich in den letzten Kriegstagen hier ereignet hat. Aus Angst vor der Roten Armee nahmen sich hunderte Einwohner das Leben.