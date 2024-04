Reiche Theatergeschichte

Das Stadttheatersystem hat in Mitteldeutschland starke Wurzeln. Schon im Barock wurden viele Hoftheater gegründet - besonders in Thüringen, wo es auf engem Raum viele Fürsten- und Herzogtümer und deswegen auch viele Hoftheater gab. Mit Opernaufführungen, Spitzensängern und Uraufführungen konnten die Adligen voreinander prahlen, Wohlstand und Macht demonstrieren. Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Gewissermaßen als Gegenentwurf wurden dann auch einige Theater in den Städten gebaut, die wirtschaftlich Erfolg hatten. In der Buchstadt Leipzig war das so. Auch in der Textilstadt Plauen bauten sich stolze Bürger einen Tempel für die Kunst.

DDR-Traditionen

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der alten Bundesrepublik viele Stadttheater zu Landesbühnen zusammengeschlossen. Die ehemaligen Theater waren jetzt nur noch Orte für Gastspiele dieser Landesbühnen und keine selbst produzierenden Häuser mehr.

In der DDR ist das nicht passiert. Im Vertrag zur Deutschen Einheit hatten die Bundesrepublik und die DDR entschieden, dass die kulturelle Substanz der neuen Länder keinen Schaden nehmen darf. Deswegen existieren in Mitteldeutschland nach wie vor verhältnismäßig viele Theater – was Segen und Fluch zugleich ist.

Gerade das soll bei unserer Theaterchallenge betrachtet werden: Wie können die Theater künftig agieren, damit sie ihre künstlerische und gesellschaftliche Rolle in einer Stadt weiter spielen können?

Hier kommt die Gesellschaft zusammen

Theater sind immer auch ein Begegnungsort für die Gesellschaft. Diese Rolle wird wichtiger, wenn immer mehr Gaststätten und Kinos schließen. In den Theatern kann man schon immer miteinander ins Gespräch kommen und Meinungen austauschen.

Spätestens seit 2015 sind Theater auch Orte, an denen Geflüchtete und Einheimische zusammenkommen können. In Dresden gibt es dafür ein "Montagscafé"; am Deutsch-Sorbischen Volkstheater das "Thespis-Zentrum". Bildrechte: Thespis-Zentrum Bautzen

Wenn irgendwo die "Extrawurst" auf dem Spielplan steht, ist das ein Stück über Toleranz in unserer Gesellschaft. Die Handlung: Beim Vereinsfest soll Schweinebratwurst auf den Grill gelegt werden. Aber was ist mit dem neuen Mitglied, das Muslim ist. Bekommt der eine Extrawurst auf einem Extragrill? Das Stück entlarvt unsere Denkungsweisen zum Thema, ganz ohne Zeigefinger. Und mit viel Humor.

Momentaufnahme der Theaterlandschaft

Nicht zuletzt geht es bei der Theaterchallenge "30 Tage im Parkett" auch um kulturpolitische Aspekte. Um Fragen wie: Ist Theater wirklich ein vielbeschworener "Ort der Demokratie", ein Ort des "gesellschaftlichen Miteinanders" – oder etwa ein "linksgrün-versifftes" Ärgernis? Wie ausgewogen werden unterschiedliche Positionen verhandelt und dargestellt? Und müssen sie das überhaupt sein?