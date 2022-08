Die Prachtspiere kann theoretisch die ganze Saison über gepflanzt werden. Am besten eignet sich jedoch der Herbst. Dann ist es nicht mehr so heiß und die Staude hat Zeit in Ruhe anzuwachsen. Die Prachtspiere kann auch in einen Kübel gepflanzt werden, allerdings ist hier der Pflegeaufwand um einiges höher und die Kultur im Topf daher nicht zu empfehlen.