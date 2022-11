Innerhalb vieler Landesregierungen ist der Kurs in dieser Frage derzeit unklar. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT will Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) auf eine Abschaffung der Maskenpflicht bei der am Dienstag geplanten Verkehrsministerkonferenz drängen. Sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr soll es lediglich eine Empfehlung, aber keine Pflicht mehr zum Tragen einer Schutzmaske geben, so steht es in einer Beschlussvorlage.