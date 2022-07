Gastbeitrag Leichtsinn und Dummheit erschweren Feuerwehrarbeit

Dass in Deutschland der Brandschutz zu 90 Prozent durch Freiwillige Feuerwehren abgedeckt wird, verstehen die Angesprochenen oft nicht. Dabei machen die Kameradinnen und Kameraden ihre Einsätze ehrenamtlich, in ihrer Freizeit – ohne Bezahlung. Sie bringen sich bei Einsätzen wie denen aktuell in der Sächsischen Schweiz in große Gefahr; löschen stundenlang bei großer Hitze die immer wieder aufflammenden Brände und sind tagelang kaum zu Hause bei ihren Familien. Das will keiner hören.