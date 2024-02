Wer ist eigentlich Martin Sellner?

Wer ist eigentlich Martin Sellner und was will er? Als Jugendlicher radikalisierte er sich im Umfeld des verurteilten Holocaustleugners Gottfried Küssel, der lange Zeit die zentrale Figur der österreichischen Neonaziszene war. Später trat Sellner als Leiter der "Identitären Bewegung Österreich" auf und inszeniert sich seither für die sogenannte "Neue Rechte" als Sunny-Boy. So stand er auch mehrfach auf der Bühne bei Demonstrationen von Pegida in Dresden.

Obwohl Martin Sellner in den sozialen Medien sehr aktiv ist und viele Menschen erreicht, ist sein Versuch, die "Identitären" zur Massenbewegung in Österreich und Deutschland zu machen, gescheitert. In Deutschland kam die IB nie über eine überschaubare Zahl von Aktivisten hinaus. Allerdings gelang es Sellner und der IB, durch permanente Behauptung und Wiederholung in den sozialen Netzwerken den Begriff vom "großen Austausch" populär zu machen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Die These ist, es gebe einen großen Austausch. Die politischen, wirtschaftlichen Eliten würden einen großen Austausch vorbereiten", erklärt Begrich, der die rechtsextreme Szene seit mehr als 20 Jahren analysiert. "Dahinter steht eigentlich eine Verschwörungstheorie von einem angeblich ganz großen Plan, die europäische Bevölkerung durch Menschen aus anderen Erdteilen zu ersetzen."

Die AfD in Sachsen-Anhalt zum Sellner-Vortrag

Zum Vortrag von Sellner in Potsdam kam auch Ulrich Siegmund, Sachsen-Anhalts Co-Fraktionschef der AfD. Er, das berichtete "Correctiv", soll sich in Potsdam so geäußert haben: Das Straßenbild müsse sich ändern, ausländische Restaurants unter Druck gesetzt werden. Es solle in Sachsen-Anhalt "für dieses Klientel möglichst unattraktiv sein zu leben". Und das könne man sehr einfach realisieren. Auf Anfrage von MDR Investigativ weist Siegmund die Darstellung von "Correctiv" zurück und schreibt, dass er sich in Potsdam nur zu Wettbüros und Shisha-Bars geäußert habe.