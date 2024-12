Zwar wurden in diesem Jahr nicht so viele Asylanträge gestellt wie 2023, die Zahl der Schutzsuchenden blieb trotzdem hoch. Migrationsforscher Gerald Knaus bilanziert: "Ich war auch erst vor Kurzem beim Landkreistag in Baden-Württemberg. Da war das ein großes Thema, dass viele Kommunen in ganz Deutschland an die Reserven gehen, weil ja tatsächlich die Zahl der Menschen, die sie unterbringen, historisch groß ist." Jedoch liege das vor allem an Putins Krieg gegen die Ukraine. Der habe zu 4,4 Millionen Flüchtlingen in der EU geführt und jetzt schon zu mehr als 1,2 Millionen Ukrainern in Deutschland.