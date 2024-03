Bundesrat blockiert Cannabis-Legalisierung am 1. April könnte ausfallen

Am Dienstag dann sagte für die Länder-Innenminister von CDU und CSU der bayerische Kollege Joachim Herrmann (CSU) nach einem Treffen in Berlin: Die Vermittlung sei "das Mindeste, was wir zur Entschärfung der größten Defizite in diesem Gesetzentwurf leisten können. Wir prüfen auch eine Klage."