Im Osten erfuhren die Grünen zuletzt auch, wie schnell Gewonnenes wieder zerrinnt. In Thüringen sind sie den Fährnissen des Klein-Kleins in der rot-rot-grünen Minderheitsregierung ausgesetzt. In Sachsen buhlen sie im Schatten des unermüdlichen Volksverstehers Michael Kretschmer um Geltung. Der sächsische Regierungschef hatte seinen Bündnispartner im Sommer zuletzt als übergriffig abgekanzelt. Und in Sachsen-Anhalt mussten die Grünen ihren Platz als Juniorpartner in einer Koalition mit SPD und CDU schon an die FDP abgeben.