Und das liegt an den besonderen Bedingungen im Salzlandkreis. Der Landkreis ist ein Industriestandort. Es gibt Chemieindustrie, Zementproduktion – energiehungrige Betriebe. Außerdem führen mit der A14 und der A36 auch zwei Autobahnen durch den Landkreis. Der ist obendrein im Vergleich zu anderen Landkreisen nicht so dicht besiedelt. So lässt sich das Verhältnis der Verbräuche in der Energiebilanz erklären.