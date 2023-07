Kommentar Bundesparteitag der AfD: Extrem und machthungrig

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Tanja Schnitzler

Radikal, rechts und stolz darauf. So präsentiert sich die AfD auf ihrem 14. Bundesparteitag in Magdeburg. Flügelkämpfe sollen der Vergangenheit angehören. Die neue Losung lautet: Harmonie. Die hohen Umfragewerte schweißen die Partei zusammen. Widersprüche werden weggejubelt. Die AfD will nach der Macht greifen, nicht nur in Deutschland, auch in der EU. Um sich an die Verwirklichung dieser ambitionierten Ziele zu machen hat die AfD zwar viele Kandidaten, aber keinen Plan.