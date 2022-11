Kommentar Billiger Populismus als CDU-Strategie beim Bürgergeld

Sowohl der sächsische Ministerpräsident als auch der Parteivorsitzende der CDU wissen, dass sie mit derlei Behauptungen gezielte Desinformation verbreiten. So schwindelt die CDU, wenn sie sagt, dass Arbeitslose Miete und Energiekosten vom Staat übernommen bekämen. Tatsächlich bekommen Arbeitslose ihre Wohn- und Heizkosten nur in einem "angemessenen Rahmen bezahlt". Was die Heizkosten angeht, soll das auch mit dem neuen Bürgergeld so bleiben. Stromrechnungen hingegen müssen arbeitslose Menschen auch weiterhin von ihren Regelsätzen bezahlen.