MDR AKTUELL hat noch beim Sozialministerium in Sachsen-Anhalt nachgefragt. Dort hätten sich die Ausgaben für die Kommunen in fünf Jahren mehr als verdoppelt – von etwa 32 auf rund 65 Millionen Euro.



Für die Zukunft ist die Prognose auch hier eher düster, wie ein schriftliches Statement zeigt: "Nicht wenige Einrichtungen haben bislang ihr Erdgas noch zu vergleichsweise günstigen Preisen bezogen, doch Ende vergangenen Jahres sind viele Verträge ausgelaufen. Die höheren Kosten – allein aufgrund verteuerter Energie – werden somit erst in diesem Jahr für die Bewohner und letztlich auch für die Kommunen zu Buche schlagen."