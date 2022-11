In vielen ostdeutschen Klein- und Großstädten finden wieder wöchentliche Demonstrationen gegen Krieg, Zuwanderung, Corona-Maßnahmen und Energiepreise statt. Das Potpourri der Themen steht dem Potpourri der Teilnehmenden in nichts nach. Ein Großteil der Demonstrierenden kommt aus der bürgerlichen Mitte, so die einheitliche Meinung der ostdeutschen Innenminister am 4. Oktober. Das mag stimmen, beantwortet aber nicht die Frage: Warum diese Protestierenden der bürgerlichen Mitte so oft keine Distanz zu offensichtlich rechtsextremen Demonstrationsteilnehmern in ihren Reihen erkennen lassen.



Wenn die vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Partei eingestuften "Freien Sachsen" Proteste organisieren, vom Netto-Parkplatz in Bannewitz, bis zum Meeraner Marktplatz, und die bürgerliche Mitte mitläuft, dann ist das mehr als besorgniserregend. Demonstrationen, bei denen Rechtsextremisten nicht ausgeschlossen-, sondern als Verbündete mit kruden Ansichten behandelt werden, bilden einen Nährboden für Terrorzellen. Das hat die Gruppe Freital gezeigt.