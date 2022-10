Dennoch war der Aufschrei in der Partei groß. Es gab etwa diesen Offenen Brief von mehreren Landtagsabgeordneten. Es gab den Vorwurf: Täter-Opfer-Umkehr. Wie beurteilen Sie diesen?

"Also das ist ein seltsamer Vorwurf. Ich habe in der Rede gesagt, dass der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen ist! Der ist von Russland begonnen worden, von niemandem sonst. Aber auf den Krieg haben die EU und auch Deutschland mit einem Wirtschaftskrieg reagiert – und das war ja keine Zwangsläufigkeit. Also auf andere Kriege haben wir nicht mit solchen wirtschaftlichen Sanktionen reagiert."

Nur weil so etwas bislang nicht getan wurde, muss dies jetzt nicht falsch sein…

"Ich halte diese wirtschaftliche Reaktion für falsch, weil sie Russland gar nicht relevant schadet. Ich meine, Gasprom hat Rekordgewinne in diesem Jahr gemacht! Diese Reaktion schadet vor allem uns. Und das ist meine Kritik!"

Wir haben vor kurzem sehr viele Demos und Proteste zu den Energiepreisen und so weiter besucht. Ihr Name ist dort häufig gefallen und es schien, als ob Sie dort mehr Zuspruch erhalten, als in ihrer eigenen Partei. Welchen Eindruck haben Sie?