Lebensmittel Hohe Preise im Supermarkt: Hersteller als Trittbrettfahrer?

Immer wieder staunen Kunden in den letzten Monaten an der Supermarktkasse über die Endsumme auf dem Kassenbon. Ein Wocheneinkauf kostet im Vergleich zum letzten Jahr wesentlich mehr. Parallel zu den Preisen an der Kasse sind aber auch die Gewinne der Hersteller deutlich gestiegen. Juliane Neubauer hat bei Marktexperten nachgefragt, ob das gerecht ist, oder ob hier Verbraucher an der Nase herumgeführt werden.