Bildrechte: Lutz Geißler, ploetzblog.de

Die übrigen Zutaten zufügen und von Hand gleichmäßig einmischen (Teigtemperatur ca. 25°C).



Den Teig 2,5 Stunden bei Raumtemperatur (ca. 20°C) reifen lassen. Dabei nach 60 Minuten intensiv dehnen und falten. Der Teig sollte sich am Ende im Volumen knapp verdoppelt haben und große Blasen schlagen.



Die Teiglinge zu 200 g portionieren und schonend rund einschlagen. 60 Minuten mit Schluss nach oben in einem bemehlten und zugedeckten Tuch entspannen lassen.



Alternativ die Teiglinge seitlich in Olivenöl wenden und in einer Teigwanne (oder Auflaufform) für acht bis 24 Stunden bei 4–5 °C reifen lassen. Die Teigwanne mit einem Deckel oder einer Folie zudecken.



Die Teiglinge gut bemehlen und vorsichtig von unten her dünn ausziehen, belegen und sofort bei 280–300 °C für 3–5 Minuten backen (oder bei 250 °C für ca. 8–10 Minuten). Alternativ den Teigling mit dem Rollholz dünn ausrollen, belegen und backen.