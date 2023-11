Das Krankenhaus Seehausen in der Altmark bittet Gäste, bei Erkältung oder positivem Coronatest auf Besuche in der Klinik zu verzichten. Mitarbeitenden wird empfohlen, Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske zu tragen. Bei leichten Atemwegsinfekten wird die Empfehlung zur Regel.

An den Standorten des Harzklinikums waren bereits in der vergangenenen Woche wieder Einschränkungen für Besucher festgelegt worden. Die Kliniken in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg reagierten damit nach eigenen Angaben auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. "Die neuen Besuchsregelungen sind ein entscheidender Schritt, um die Sicherheit und Gesundheit aller im Harzklinikum zu gewährleisten", hatte Oberarzt Matthias Holfeld mitgeteilt.