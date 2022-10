Die evangelische Kirchengemeinde St. Nicolai und St. Trinitatis in Zerbst will mit einem Kunstwerk ein sichtbares Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Wie die Gemeinde mitteilte, soll in unmittelbarer Nähe zu der antijüdischen Schmähskulptur ein Gegendenkmal an der heutigen Ruine der Sankt-Nicolai-Kirche errichtet werden. "Die Schmähplastik mit ihrer menschenverachtenden Aussage gehört zu unserem historischen Erbe. Wir wollen sie deshalb nicht entfernen, sondern sie zu einer erklärenden Mahnstätte umgestalten", sagte Pfarrer Lutz-Michael Sylvester am Dienstag.