Rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich am 28. August unter dem Motto "Handwerker für den Frieden" auf dem Dessauer Marktplatz. Aufgerufen hatte die Dessauer Kreishandwerkerschaft. Der Kreishandwerksmeister Karl Krökel kritisierte auf der Kundgebung die Russland-Sanktionen der Bundesregierung. Diese würden der Bevölkerung und der Wirtschaft schaden.



Bereits im Juli hatte die Kreishandwerkerschaft in einem offenen Brief gefordert, die Waffenlieferungen an die Ukraine sowie das Öl-Embargo gegen Russland zu stoppen. Künftig will sie die Proteste nach eigenen Angaben fortsetzen, unter anderem bei einer Protestaktion in Berlin am 1. Oktober.