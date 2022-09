Energiekosten SKW Piesteritz fährt Produktion nach Betriebsstopp wieder hoch

Drei Wochen standen die Maschinen in den Stickstoffwerken Piesteritz still. Zu hohe Energiekosten und die Aussicht auf eine hohe Gasumlage machten dem Unternehmen zu schaffen. Auch weiterhin hofft das Unternehmen auf Hilfe vom Bund. Ein Sprecher sagte aber, man "wärme sich auf." Von dem Mangel an AdBlue sind auch andere Unternehmen wie Spetitionen betroffen.