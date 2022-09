AdBlue ist eine flüssige Harnstofflösung, die in Diesel-Fahrzeugen eingesetzt wird. Sie sorgt mit Hilfe eines speziellen Katalysators dafür, dass weniger Stickoxide ausgestoßen werden. Es geht also um eine Abgasnachbehandlung. Wie der ADAC erklärt, wandelt AdBlue die Schadstoffe "fast vollständig in Wasserdampf und ungefährlichen Stickstoff um." In den Tank mit dem blauen Verschluss muss zusätzlich AdBlue gefüllt werden bei den entsprechenden Diesel-Fahrzeugen. Bildrechte: dpa

Normalerweise können die betroffenen Fahrzeuge AdBlue einfach in ihren Zusatztanks nachfüllen, wenn die Flüssigkeit leer ist. Das könnte zukünftig schwierig werden, denn AdBlue wird knapper. Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz, die 40 Prozent des Bedarfs an AdBlue in Deutschland decken, haben aktuell die Produktion eingestellt.

Die Anlagen der SKW Stickstoffwerke Piesteritz stehen seit einigen Wochen still. Bildrechte: dpa "Wir laufen trocken", sagte ein Sprecher des Chemieunternehmens SKW Piesteritz in Wittenberg der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Da wir nichts mehr produzieren, leeren sich unsere Lager." Wegen der drastisch gestiegenen Gaspreise steht die Produktion bei SKW Piesteritz bereits seit mehreren Wochen vollständig still, da sie für das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich ist. Denn Gas ist ein wichtiger Rohstoff in der Produktion, der nicht ersetzt werden kann. Jährlich benötigt die SKW 14 Terrawattstunden Gas. Zudem müsse der Konzern monatlich voraussichtlich 30 Millionen Euro Gasumlage zahlen. Das sei finanziell nicht zu stemmen, so der SKW-Sprecher.