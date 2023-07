Burgenlandkreis Gynäkologie in Zeitz schließt früher als geplant

Nach der Kinderklinik und der Geburtenstation wird am SRH-Klinikum in Zeitz auch die Gynäkologie geschlossen. Die Asklepios-Klinik in Weißenfels will die gynäkologische Versorgung im Burgenlandkreis sicherstellen.