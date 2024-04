Jäschke ist in Sachsen-Anhalt kein Einzelfall. Zahlen des Statistischen Landesamts verraten: In den vergangenen zehn Jahren haben in Sachsen-Anhalt knapp 180 Floristen ihre Geschäfte schließen müssen. Während es im Jahr 2013 noch 808 Blumenläden gab, sank die Zahl im Jahr 2022 auf 632. Aktuellere Zahlen gibt es noch nicht.

Lehrplan für Auszubildende wird erstmals seit 1990er-Jahren modernisiert

Dass sich gerade so wenige junge Menschen für den Beruf Florist interessieren, hat für Kerstin Dallmann zwei Hauptgründe. Dallmann, Verbandspräsidentin des Fachverbands deutscher Floristen (FDF) in Sachsen-Anhalt erklärt, einer sei ein veraltetes Berufsfeld. Der Lehrplan, der für die Ausbildung verwendet wird, stamme noch aus den 1990er-Jahren. Erst vor zwei Jahren sei mit der Modernisierung des Lehrplans begonnen worden, so Dallmann. "Die Digitalisierung muss mit dazu, damit man im Kundengespräch auf dem Tablet oder dem PC den Kunden genau erklären kann, was sie erwartet. Dann gibt es zum Beispiel eine dreidimensionale Darstellung, wie der Raumschmuck aussieht, wenn ich heirate", erklärt sie und hofft, dass unter anderem das das Berufsfeld wieder attraktiver macht.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die Digitalisierung muss mit dazu, damit man im Kundengespräch auf dem Tablet oder dem PC den Kunden genau erklären kann, was sie erwartet. Dann gibt es zum Beispiel eine dreidimensionale Darstellung, wie der Raumschmuck aussieht, wenn ich heirate. Kerstin Dallmann Landesverbandspräsidentin in Sachsen-Anhalt des Fachverbands deutscher Floristen (FDF)

Doch der Lehrplan allein lockt noch keine neuen Azubis an, denn auch das Gehalt ist aktuell gering: "Solange das so gering ist, solange wird sich dieser Beruf auch nicht durchsetzen", glaubt Dallmann.

Floristen im Osten bekommen Mindestlohn

Zurück im Blumenladen von Bea Jäschke in Zeitz. Hinter dem Verkaufsraum verziert Mitarbeiterin Conny Penther in einer Ecke einen Urnendeckel mit gelben und roten Rosen. Mittlerweile arbeitet sie schon seit mehr als 30 Jahren als Floristin – vergütet wird ihre Arbeit mit dem Mindestlohn. Der liegt aktuell bei 12,41 Euro pro Stunde. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Die 49-Jährige findet das ungerecht, wie sie MDR SACHSEN-ANHALT sagt: "Man müsste was machen. Bei 40 Stunden Arbeit stimmt der Lohn einfach nicht. Ich muss mit meinem Mann allein klar kommen. Wir haben Haus, Hof und Tiere und da müssen wir alles zusammennehmen, was wir haben", erzählt sie. Das geringe Gehalt ist ein Grund, warum sich Penther auch demnächst beruflich umorientieren will, wie sie verrät.

Tarifverhandlungen sollen eine Ost-West-Angleichung der Löhne in der Floristikbranche erzielen

Eigentlich hätte es längst eine Anhebung der Löhne in der Floristikbranche in Sachsen-Anhalt geben sollen. Denn: Im Jahr 2022 haben sich der FDF und die Gewerkschaft IG Bau zusammengesetzt, um für die neuen und alten Bundesländer Tarifverträge zu verhandeln. Während für die alten Bundesländer eine Einigung erzielt wurde, gingen die ostdeutschen Bundeländer vor zwei Jahren leer aus.

Mitte des Jahres soll es neue Tarifverhandlungen zwischen dem FDF und der IG Bau geben. Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung an die Löhne in den alten Bundesländern. In anderen Branchen, wie etwa der Landwirtschaft, habe das bereits stattgefunden. In der Floristik dagegen sind die Verhandlungen mehrfach gescheitert. Das liege laut der Gewerkschaft IG Bau an "schlechten Angeboten" seitens des FDF. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg