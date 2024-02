In Halle sollen zwei seit Jahren geplante Fußgänger- und Radverkehrsbrücken an der Salineinsel nun endlich gebaut werden. "Die Finanzierung konnte mittlerweile gesichert werden", sagte der Baubeigeordnete René Rebenstorf bei einer Bürgerversammlung am Mittwoch MDR SACHSEN-ANHALT. Die Fördermittel seien bewilligt. Insgesamt kosten die beiden Brücken laut Stadt 7,7 Millionen Euro.