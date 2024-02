Bürger und Unternehmer in Halle (Saale) sprechen sich gegen ein geplantes neues Wohngebiet am Sophienhafen aus. Die Interessengemeinschaft Hochwasserschutz verweist in einer Mitteilung auf Neuerungen im Wasserhaushaltsgesetz, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal beschlossen worden waren.

IG Hochwasserschutz: Flut würde gesamtes Areal überschwemmen

Demnach kann nur in Ausnahmefällen in Hochwassergebieten gebaut werden. Ein hochwassersicheres Bauen sei in dem Gebiet am Sophienhafen jedoch nicht möglich. Bei einer Flut würde das Wasser das gesamte Areal überschwemmen und die Zufahrtsstraße unpassierbar machen, so die IG Hochwasserschutz.