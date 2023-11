In der Ausstellung "Die Kraft der Melancholie. Alexander Camaro und Seelenverwandte" in der Kunsthalle Talstraße in Halle hat das Gemälde "Artistinnen" einen prominenten Platz. Etwas ungelenk wirbeln die Artistinnen durcheinander. Arme, Beine und Köpfe fliegen durch die Luft. Auch der Raum um sie herum ist in Bewegung. Nur in einer Ecke des großformatigen Bildes herrscht Stillstand. Hier lehnt ein Harlekin und schaut uns mit leeren Augen an.

Bildrechte: Alexander und Renata Camaro Stiftung, © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto: Eric Tschernow

Entgegen seines Sujets strahlt das Bild, das Alexander Camaro 1947 malte, keine Fröhlichkeit aus. Kreidiges Blau, vor allem aber ein stumpfes Rot geben den (Farb-)Ton an. "Caput Mortuum" heißt das Pigment, lateinisch für "Totenkopf".

Tanzstudium bei Mary Wigman in Dresden

"Seine Zeitgenossen haben ihn immer als den großen Melancholiker beschrieben, der seine Geschichte erzählt", erklärt der Leiter der Kunsthalle Talstraße, Matthias Rataiczyk, und diese Geschichte habe viel mit dem Theater, dem Zirkus, mit einer Welt der Andersartigen zu tun.

Rataiczyk nennt die Eckpunkte: 1901 als Alfons Kaczmarofski in Breslau, dem heutigen Wrocław, geboren, zieht Camaro zunächst als Seiltänzer mit einer Artistengruppe durchs Land. Er studiert Malerei, danach noch Ausdruckstanz bei Mary Wigman in Dresden. Im Zweiten Weltkrieg tanzt er vor den Truppen der Wehrmacht, desertiert im letzten Kriegsjahr und beginnt nach dem Krieg wieder mit dem Malen. Bildrechte: Alexander und Renata Camaro Stiftung_VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Foto Eric Tschernow

Freunde, Weggefährten und Wegbereiter

Diesem nach 1945 entstandenen Werk "Artistinnen" stehen in der Ausstellung die Arbeiten seiner Freunde wie Mac Zimmermann und Werner Heldt, von Weggefährten im Geiste, wie Horst Strempel und Wegbereitern, wie die in ihrer Kargheit beeindruckenden Arbeiten des Berliners Karl Hofer zur Seite. Alle ausgestellten Bilder durchzieht eine gelinde Traurigkeit.

"Es ist so ein einzigartiges menschliches Gefühl" erklärt Rataiczyk den Ausstellungstitel "Die Kraft der Melancholie." Es ist nicht nur diese Schwermut, die dahintersteckt. Sondern auch das Gefühl, den anderen zu verstehen. Und daraus auch die Kraft zu entwickeln und sich wieder da raus zu kämpfen. Bildrechte: Sammlung Kunstmuseum Singen, Foto: kuhnle + knödler fotodesign

Ausstellung zeigt Melancholie als produktive Kraft

Das Konzept der Melancholie entsteht in der Antike und erlebt in der Renaissance ihr Revival, als die Religion als trostspendende Instanz langsam an Einfluss verliert und der Mensch mit seiner Freiheit und seinen Sorgen zunehmend auf sich gestellt ist.

Spätestens seit Albrecht Dürers berühmtem Kupferstich "Melancholia" wird die gedämpfte Gemütslage explizit dem Genius des Künstlers zugeschrieben. Später kultivieren die Romantiker um Caspar David Friedrich in der Malerei und Joseph von Eichendorf in der Literatur ihr sehnsuchtsvolles Leiden an der Welt. Ausstellungsleiter Matthias Rataiczyk versteht das, "weil man auch was Schönes darin empfinden kann. Welcher Popsong ist heute ohne Melancholie? Welcher Chanson? Jazz und Blues – alles voller Melancholie. Und wir finden das toll denn das macht es reizvoll." Bildrechte: Slg und Stiftung Horn im Schloss Gottorf, Schleswig © VG Bild-Kunst Bonn 2023

Neuanfang in Halle vor 75 Jahren

Die Melancholie als produktive Kraft – in der Ausstellung steht sie auch für einen weiteren Neuanfang.

Denn die Kunsthalle erinnert mit ihrer Schau auch an einen wichtigen Moment für die hallesche Kultur: Vor 75 Jahren, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, begann der neue Leiter des Kunstmuseums Moritzburg, Gerhard Händler, die einst so wichtige Sammlung moderner Kunst neu aufzubauen.

Im Zuge dessen erwarb er auch ein Bild von Alexander Camaro – als erstes Museum überhaupt. Anders als zum Beispiel Berlin hatte Halle den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden, erzählt Rataicyk: "Halle war eine Stadt, die hatte unglaublich viel kulturelles Leben. Und da waren die Berliner schon ein bisschen neidisch. Und man kann das in den Gästebüchern der Ausstellungen heute noch lesen." Bildrechte: Kunsthalle Talstraße Halle

Die Ausstellung zeigt mit etlichen Arbeiten, wie dieser Austausch auch die Hallenser Künstler inspirierte und zu einem speziellen Kolorit führte, das auch noch den Bildern zeitgenössischer Hallenser Malerinnen und Maler eigen ist. Darüber hinaus lädt "Die Kraft der Melancholie" dazu ein, sich im warmen Blau und sanften Rot des Caput Mortuum der Bilder zu verlieren und zu erkennen, wie viel Zauber der nachdenkliche Blick auf die Welt für uns bereithält.

Quelle: MDR KULTUR (Eva Gaeding), Redaktionelle Bearbeitung: op