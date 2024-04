Es ist eines der bekanntesten Werke des in Halle geborenen Komponisten Georg Friedrich Händel: Die Hymne "Zadok the Priest". Er komponierte sie, nachdem er ins ferne England an den Hof gezogen war. Eine zeitgenössische Notenabschrift davon hat nun das Händel-Haus in Halle erworben. Die Hymne ist Teil einer der vier sogenannten "Coronation Anthems", die alle in dem Neuerwerb enthalten sind – also auch "Let thy hand be strengthened", "The king shall rejoice" und "My heart is inditing".