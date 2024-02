Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Zacharie Scheurer

Neue Studie Uni Halle erforscht Lage von Jugendlichen in der Stadt

19. Februar 2024, 15:13 Uhr

Die Universität Halle führt eine Studie zu den Jugendlichen in der Stadt durch. In mehreren Online-Umfragen sollen neben den Jugendlichen auch Eltern, Lehrer und Sozialarbeiter befragt werden. Ziel ist es, die Arbeit der Jugendhilfe zu unterstützen und zu helfen, aktuelle Probleme wie die Jugendkriminalität zu lösen. In Halle gibt es seit ungefähr zwei Jahren immer wieder Raubüberfälle auf Jugendliche.