Ukraine-News Polen verbietet Import von Getreide aus der Ukraine

In den vor wenigen Tagen geleakten US-Geheimdokumenten sind Hinweise zu einer möglichen Erkrankung Putins aufgetaucht. Daten vom 22. Februar 2022 enthielten wohl Informationen über eine geplante Sabotage der "militärischen Spezialoperation" – wie Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine nennt. Dabei wolle man, so stehe es in den Dokumenten, den Tag abwarten, bis Putins Chemotherapie beginne.



MDR-Korrespondent in Moskau, Frank Aischmann, betont jedoch, dass diese Informationen mit sehr viel Vorsicht zu betrachten seien. Bei den US-Geheimdokumenten handle es sich nach bisherigem Erkenntnisstand lediglich um Fotokopien von Dokumenten, deren Herkunft noch nicht abschließend geklärt und damit auch die Echtheit der Unterlagen noch nicht bestätigt worden sei, sagt Aischmann. Gerüchte über eine Krebserkrankung von Putin gibt es schon länger, Beweise allerdings nicht. Es kann sich auch um bewusst gestreute Desinformationen handeln, um Russland zu schaden.