Die Entwicklung des neuen Mobilitätskonzeptes in Halle geht in eine neue Phase. Am Donnerstag hat die Bürgerbeteiligung begonnen. Die Hallenserinnen und Hallenser werden zu drei Aspekten des Konzeptes befragt. Es geht dabei um die Ziele bis 2040, um die Dringlichkeit der Maßnahmen für einzelne Mobilitätsarten und um die Schwerpunkte der Maßnahmen.