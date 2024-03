Bildrechte: Arnold Barkau

Über die Autorin Nele Störmer studiert seit 2023 Multimedia und Autorschaft an der Martin-Luther-Universität in Halle. Ihren Bachelor "Kultur- und Medienpädagogik" hat sie in Merseburg gemacht. Abgesehen von einem Auslandsaufenthalt in Frankreich, wo sie in einem Seniorenheim gearbeitet hat, wohnt sie schon lange im Raum Sachsen/Sachsen-Anhalt und interessiert sich für das lokale politische und kulturelle Geschehen. Sie sammelt gerne Geschichten von verschiedensten Menschen und ist interessiert an einem transgenerationalen Austausch. Im journalistischen Arbeiten recherchiert sie vor allem zu kulturwissenschaftlichen und sozialpolitischen Themen.