An den Universitäten in Sachsen-Anhalt waren Anfang des Jahres etwa 1.800 studentische Mitarbeitende, sogenannte Hiwis (kurz für Hilfswissenschaftler), beschäftigt. Das Problem an diesen Jobs: Diese Hiwis sind als einzige Beschäftigungsgruppe vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ausgenommen. Dadurch genießen sie viele Vorteile ihrer Kollegen nicht, obwohl sie zum Teil die gleiche Arbeit leisten. Ende vergangenen Jahres gab es unter anderem deshalb Warnstreiks an den Universitäten in Sachsen-Anhalt.