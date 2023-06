Pflichtfach in der DDR Was Schüler im Schulgarten über Natur und Klimawandel lernen können

In der DDR war Schulgarten an Grundschulen ein Pflichtfach. 2005 wurde er dann als ein kleiner Teil in den Heimat- und Sachkundeunterricht integriert. In Zeiten des Klimawandels wünscht sich die Leiterin des Schulgartens der Franckeschen Stiftungen in Halle einen für jede Schule, um Kindern Umweltbewusstsein zu vermitteln. Doch Lehrkräfte erhalten für den Zeitaufwand keine Ausgleichsstunden. Damit sich ein Garten rechnet, muss er auch in andere Fächer integriert werden.