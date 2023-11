Bildrechte: Andreas Manke

Weihnachtsrevue 2023 30 Jahre Weihnachtszauber im Steintor Halle

Hauptinhalt

von Andreas Manke, MDR SACHSEN-ANHALT

27. November 2023, 17:52 Uhr

Die Steintor-Weihnachtsrevue in Halle feiert 30-jähriges Bühnenjubiläum. Bereits zwei Wochen vor der Premiere waren die Eintrittskarten für alle 38 Veranstaltungen so gut wie ausverkauft. Auch die diesjährige Geschichte "Herr Fuchs, Felix und das Weihnachhts-Elixier" knüpft an die Traditionen an. Doch zur Premiere fehlte jemand: ausgerechnet die Hauptfigur Herr Fuchs.