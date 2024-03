In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen finden an diesem Wochenende die Landeswettbewerbe von "Jugend musiziert" statt. Hunderte Kinder und Jugendliche spielen ihre Stücke einer Jury vor und werden dann bewertet. Der Landeswettbewerb ist die zweite von drei Stufen. Zuvor kommt der Regionalausscheid, danach der Bundeswettbewerb.

In allen drei Bundesländern sind die Teilnehmerzahlen rückläufig . Nach Angaben des Landesmusikrats in Sachsen-Anhalt waren vor der Pandemie noch 570 Kinder und Jugendliche in der regionalen Runde dabei, jetzt sind es nur noch 363. Laut Geschäftsführerin Ulrike Nemson, die den Wettbewerb mitorganisiert, haben die damaligen Corona-Einschränkungen noch bis heute Auswirkungen. Der Unterricht habe über weite Strecken nicht oder nur digital stattfinden können. Viele Kinder habe man dadurch nicht ausreichend fördern können, "manche haben die Lust verloren und haben das Instrument beiseitegelegt", und wieder andere haben "gar nicht erst die Möglichkeit ergriffen". Das erkläre den Einbruch bei den Anmeldezahlen.

In Sachsen sieht es ähnlich aus. Dort gingen die Anmeldungen laut Landesmusikrat Sachsen um 29 Prozent zurück. Auch der Landesmusikrat in Thüringen spricht von einem "deutlichen Rückgang".

Das sei nicht bei allen Teilnehmern so, sagt ihre Musikschulleiterin Maike Schymalla. Einige wollten unbedingt in die nächste Runde kommen, dabei solle eigentlich "die persönliche Weiterentwicklung" im Fokus stehen.

Womit die Musikschulleiterin ein anderes Problem anspricht: Eine Verschiebung von der Breiten- hin zur Spitzenförderung. Die sieht auch Ulrike Nemson: "Da sollten auch Kinder und Jugendliche teilnehmen, die dann nicht mit einer ganz hohen Punktezahl nach Hause gehen, die aber wahrscheinlich trotzdem ein ganzes Stück gewachsen sind, wenn sie an so einem Wettbewerb teilgenommen haben".

Lennard und Kristina aus Stendal sind gute Beispiele, warum die Landesmusikräte trotz allem positiv in die Zukunft schauen. Sie sind motiviert bei der Sache und musizieren besonders gern gemeinsam. Auch, weil dann bei "Jugend musiziert" alles etwas leichter fällt und die Fehler nicht so auffallen, wie sie erzählen: "Dann kann man sich so ein bisschen hinter dem anderen verstecken, wenn man noch nicht ganz so sicher ist".