Es war alles schon mal einfacher. Die Corona-Jahre 2020 und 2021 – zum Vergessen. Dann das Frühjahr 2022, der Krieg in der Ukraine und die steigenden Preise, die Folgen der Pandemie – fehlendes Personal, ungewisse Zukunft. Für Menschen in der Gastronomie wie Kristin Dübner gäbe es in diesen Monaten wahrlich genug Gründe, mies gelaunt durch die Gegend zu laufen.

Kristin Dübner aber wirkt gut gelaunt.

Es ist ein Montag Ende Juli und im Restaurant "Zum Kanzler" am Marktplatz in Stolberg im Südharz läuft das Mittagsgeschäft. Neun, vielleicht zehn Tische draußen im Biergarten sind voll, die Luft ist drückend heiß. Dübner hat mit einem Saft in ihrem Restaurant Platz genommen, um über die Lage zu erzählen, die Bedeutung von Kultur für die Wirtschaft in Stolberg – und wie es das kleine Städtchen schafft, attraktiv zu bleiben für Touristen wie Einheimische.

Verein wirbt mit und für Stolberg

Kristin Dübner ist Chefin des Hotels "Zum Kanzler" in Stolberg. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Kristin Dübner ist die Chefin im Hotel-Restaurant "Zum Kanzler". Ihr Mann führt, ein paar Minuten zu Fuß entfernt, einen weiteren Gasthof. Familie Dübner und die Gastronomie – das gehört zusammen. Doch die Hotelchefin hat sich einer weiteren Aufgabe verschrieben: Sie ist Mitglied in der Werbe- und Verkehrsgemeinschaft.



Das mag technisch klingen, hat aber ein ganz konkretes Ziel: Gastronomie und Gewerbe in und um Stolberg schließen sich zusammen, um für Stolberg und die Region zu werben. Die Schilder, die Gäste willkommen heißen, haben sie aufgestellt, einmal im Jahr gibt es einen Blumenwettbewerb. Da schmücken die Stolberger ihre Häuser mit bunten Blüten und es gibt einen Preis zu gewinnen. Die Idee dahinter: Anreize schaffen, um das rund 1.000 Einwohner zählende Städtchen attraktiv zu halten.

AndersWelt-Theater: kulturelle Belebung