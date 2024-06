Fast zwei Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihre kommunalen Vertreter neu zu wählen. Abgestimmt wurde über:

Um sich besser zurechtzufinden, haben wir ein umfangreiches Wahlangebot aufbereitet. Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt auf einen Blick. Mit Hilfe unserer interaktiven Karten gelangen Sie schnell zum Wahlergebnis in Ihrem Landkreis oder Ihrer Gemeinde. Außerdem haben wir zu den Kommunalwahlen für jeden Ort eigene Artikel angelegt, in denen Sie die wichtigsten Informationen, Ergebnisse und Statistiken entdecken können. Diese Daten beziehen sich jeweils auf die Ergebnisse der Kreistagswahl.