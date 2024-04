Der Bau eines großen Konverters im Umspannwerk Wolmirstedt (Landkreis Börde) für die bundesweit bedeutende Stromtrasse "Südostlink" geht voran. Am Montag ist der erste rund 300 Tonnen schwere Transformator an der Baustelle eingetroffen. Wie das Unternehmen 50Hertz am Donnerstag mitteilte, war er bereits zuvor vom Werk in Nürnberg bis Magdeburg per Schiff gekommen.