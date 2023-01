Im Landkreis Harz ist es am Sonntagabend zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Betroffen seien seit etwa 22 Uhr mehrere Städte, darunter Halberstadt, Wernigerode und Blankenburg, teilte die Polizei in der Nacht zu Montag mit. Auch umliegende Gemeinden seien betroffen. Das Lagezentrum der Landesregierung veröffentlichte eine amtliche Gefahrenmitteilung . Sie wurde gegen 3:30 Uhr wieder aufgehoben.

Nach Angaben des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Alexander Beck ist die Ursache bislang unklar. Dem Stromanbieter E.ON Avacom zufolge kam es am Sonntagabend in einem Umspannwerk in Hüttenrode zu einem Spannungsabfall. Ob dieser sich auf Hochspannungsnetz ausgewirkt hat, wird derzeit untersucht. Die Behebung des großflächigen Stromausfall läuft E.ON Avacom zufolge auf Hochtouren. Es wird damit gerechnet, dass der Stromausfall bis in den Morgen hinein behoben sein wird.