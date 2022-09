Am Brocken ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Leitstelle in Wernigerode MDR SACHSEN-ANHALT sagte, steht ein Waldstück südlich des Brockens in Flammen. Die Feuerwehr habe das Feuer als Großbrand eingestuft. Es sei nicht unter Kontrolle und breite sich weiter aus, hieß es von der Stadt Wernigerode am späten Samstagabend.