Seit fünf Tagen kämpfen Feuerwehrleute gegen einen Großbrand am Brocken im Nationalpark Harz. Das Feuer ist weitgehend unter Kontrolle, Flammen sind keine mehr zu sehen. Doch der Brand frisst sich in Form von Glutnestern unterirdisch weiter durch den Wald. Rund 60 Feuerwehrleute sollen am Mittwoch per Hubschrauber am Brandherd abgesetzt werden, um vor Ort zu löschen.