Im Landkreis Harz kämpft die Feuerwehr seit Sonntagabend gegen einen Waldbrand. Wie ein Sprecher der Feuerwehr-Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT am frühen Montagmorgen sagte, war der Brand am Sonntag gegen 22:45 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Börnecke, einem Ortsteil von Blankenburg, gemeldet worden. Auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern stünden Wald und Bodenfläche in Flammen. Das Feuer habe sich aber zunächst nicht weiter ausgedehnt, sagte der Sprecher.