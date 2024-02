Bildrechte: IMAGO / KBS-Picture

Zwei Verletzte Nach Ausschreitungen: FCM kündigt Aufarbeitung an

28. Februar 2024, 10:36 Uhr

Am Samstag hat der 1. FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04 gespielt. Schon vor dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans am Neustädter Bahnhof, bei denen auch zwei unbeteiligte Magdeburger verletzt wurden. Nach dem Spiel wurden Polizisten mit Flaschen beworfen. Der 1. FCM kündigte nun Aufarbeitung an.