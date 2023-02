Die Verhandlungen laufen derzeit im Bundeswirtschaftsministerium zwischen Intel und dem Bund in enger Abstimmung mit der EU-Kommission. Das Ziel ist weiter klar. Die EU will bis 2030 einen Marktanteil an der weltweiten Produktion von hochinnovativen und nachhaltigen Mikrochips von 20 Prozent erreichen, so eine Sprecherin des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Ansiedlung von Intel in Magdeburg will die Bundesregierung im Rahmen des neuen European Chips Act fördern. Details zum Stand des Verfahrens wollte die Sprecherin jedoch aufgrund des laufenden Prozesses nicht mitteilen.