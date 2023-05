Das Landratsamt Görlitz sucht Alternativen zu dem geplanten Asylbewerberheim in Hirschfelde bei Zittau. Anlass sind wohl Proteste gegen die Pläne des Landkreises, in dem ehemaligen Lehrlingswohnheim einer Flachsspinnerei bis zu 150 Geflüchtete unterzubringen. Im Juli sollten die ersten einziehen. Anwohner hatten unter anderem Sicherheitsbedenken.

Ein bisschen Zeit bleibt dem Landkreis Görlitz noch, eine Alternative zu finden. Denn zuvor werden erst zwei andere Asylbewerberunterkünfte in Betrieb genommen. Ab Juni 2023 öffnet eine Unterkunft in Boxberg mit bis zu 150 Plätzen. Am heutigen Donnerstagnachmittag können sich Interessierte das Heim bei einem Tag der offenen Tür selbst anschauen. Ab Juli kommt in Görlitz dann ein weiteres Heim hinzu. Dort können bis zu 60 Menschen unterkommen.