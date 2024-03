Bahnwandern Mit dem Ausflugszug von Zittau nach Nordböhmen

Dann geht es los in Richtung Mikulášovice. Am Fenster ziehen Hügel und Schlösser, Umgebindehäuser, Kirchen und schließlich Wälder und Berge vorbei. Nach knapp eineinhalb Stunden ist die Gruppe am Ziel. Ausgestiegen wird an der Bedarfshaltestelle Mikulášovice horni nadrazi, am Rande des Städtchens.



Von dort geht die Wanderung los zur Dreifaltigkeitskapelle (Kaple Nejsvětější Trojice). So richtige Wanderlaune kommt hier trotz guten Wetters noch nicht auf, denn ein Teil des Weges führt entlang einer Landstraße. Bei der Kapelle angekommen, wird man aber mit einem schönen Ausblick auf die Berge der Böhmischen Schweiz belohnt.

Bildrechte: MDR/ Jörg Winterbauer