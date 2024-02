In Görlitz ist eine 93 Jahre alte Frau in ein plötzlich entstandenes Erdloch gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Mittwochvormittag im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses am Rand der historischen Altstadt von Görlitz. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten die Seniorin nur noch tot bergen können.